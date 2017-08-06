Евгений Баляйкин: "Нужен ли Хабаровск премьер-лиге? Слушайте, до первого гола мы с "Зенитом" на равных играли!"

Полузащитник "СКА-Хабаровск" Евгений Баляйкин ответил "СЭ", нужен ли Хабаровск премьер-лиге. По его мнению, вся проблема лишь в длительных перелетах на выездные матчи с хабаровской командой.

- Все понимают, что Хабаровску премьер-лига нужна, но много обсуждений, а нужен ли РФПЛ Хабаровск?

- Слушайте, если команда вышла в премьер-лигу, то она это заслужила. Все переживают только из-за того, что в Хабаровск долго лететь. Так же говорили про "Томь" : "Какой ужас, до Томска четыре часа лететь". И про "Енисей" то же самое: "Вот, одни сибиряки вылетели - другие пришли". Не считаю, что это большая проблема. Все знают, что там тяжело играть - тот же "Зенит" не переиграл нас в первом туре. До гола была равная игра - и у нас, и у питерцев были моменты. Говорить, что Хабаровск нужен премьер-лиге я не могу. А люди пусть обсуждают, что хотят. У нас свободная страна. Я считаю, если команда вышла в РФПЛ, то она заслужила это и должна здесь выступать. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ, Ярослав СУСОВ)