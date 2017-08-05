Евгений Баляйкин: "Никто этого не показывает, но мы очень сильно переживаем, что не забили ни одного гола и не набрали очков"

Полузащитник "СКА-Хабаровск" Евгений Баляйкин объяснил "СЭ", как в команде относятся к неудачному старту сезона. Хавбек убежден, что дальневосточники способны набирать очки в чемпионате России.

В матче 4-го тура "СКА-Хабаровск" на выезде уступил "Локомотиву" (0:1). 13 августа в 5-м туре туре команда дома сыграет с "Рубином".

– Часто дебютанты премьер-лиги в первый же год вылетают обратно в ФНЛ. Не боитесь такой участи?

– Нет. Вся борьба впереди. Наберем первые очки и забьем первые голы – и уверенность придет. Поймем, что способны на большее. Сейчас есть боязнь, что нет очков и голов, но она не такая сильная. Никто не думает, что мы уже вылетели. Сыграно четыре тура. Все еще впереди.

– Получается, в команде напряжение?

– Открыто его никто не выражает, но внутри каждый сильно переживает: "Блин, ни одного очка и даже забитого гола". И обидно, что мы могли все это сделать, но не получилось.

– Паники нет?

– Если и будет – вы узнаете об этом первыми. Из флеш-интервью или пресс-конференции. Будет работать дальше. Игра показывает, что мы в состоянии набирать очки. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ, Ярослав СУСОВ)