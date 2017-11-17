Евгений Баляйкин: "ЦСКА хабаровским морозом не испугать"

Защитник "СКА-Хабаровск" Евгений Баляйкин в интервью клубной пресс-службе отметил, что фактор холодной погоды не станет преимуществом для его команды в матче 17-го тура чемпионата России против ЦСКА. Встреча состоится в субботу, 18 ноября. Синоптики обещают в этот день температуру ниже 15 градусов.

- Во вторник, 14 ноября, в Хабаровске буквально за ночь красивую осень сменила зима – выпал снег, температура упала до минусовой. Этот фактор может стать помощником СКА в споре с ЦСКА?

- Нет.

- Почему? В Москве – плюс два, в Хабаровске поздно вечером – до минус двенадцати! Игра в субботу завершится около девяти вечера по хабаровскому времени.

- ЦСКА не та команда, которую можно удивить снегом и морозом. И уж тем более – испугать. Я думаю, что этих парней нельзя чем-то удивить, испугать. Не та компания.