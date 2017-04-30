Евгений Алдонин: "Спартак" – это мощнейший раздражитель для ЦСКА. Ставлю на 2:0"

Бывший полузащитник ЦСКА Евгений Алдонин назвал "Спартак" мощнейшим раздражителем для армейцев. Он отметил, что даже ничья решит исход борьбы за чемпионство на 99 процентов.

– Это дерби – решающее для обеих команд. Жду интересной и яркой игры, прекрасной атмосферы на трибунах, – отметил Алдонин. – Последние матчи ЦСКА и "Спартака" не имеют значения, потому что в дерби настрой сумасшедший. А то, что команды занимают первые места в таблице, добавляет встрече интриги и вывески.

– Кто фаворит?

– Если ориентироваться по игре, то армейцы. Но это ничего не значит. Вспоминаю матч со "Спартаком", когда мы находились в отличной форме, а соперника бросало то в жар, то в холод. И тем не менее ЦСКА ту встречу проиграл. В дерби настрой сумасшедший, мотивация зашкаливает. В случае победы команда Гончаренко возродит интригу в чемпионате, сделает все возможное, чтобы потом постараться догнать лидера.

– Если же "Спартак" сыграет вничью…

– То все на 99 процентов будет решено.

– Каким будет счет?

– "Спартак" – это мощнейший раздражитель. Никому не нужно объяснять, что значит эта игра. Поставлю на 2:0. (Сергей АСТАХОВ)

Матч ЦСКА - "Спартак" состоится сегодня, 30 апреля, начало - в 17.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.