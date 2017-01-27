23:09 27 января | ФУТБОЛ — РФПЛ

Евгений Алдонин: "Считаю "Зенит" фаворитом в борьбе за чемпионство"

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Бывший полузащитник ЦСКА и сборной России Евгений Алдонин считает "Зенит" фаворитом в борьбе за титул чемпиона России. По его словам, пока непонятно, как будет выглядеть "Спартак" во второй части сезона.

– На данный момент работа Карреры просто прекрасна, – приводит "Спорт FM" слова Алдонина. – Но по нему надо понять еще один момент. Сборы в Европе и сборы в России – большая разница. Надо посмотреть, как клуб выйдет на весеннюю часть сезона. В России есть нюансы по этому моменту. Если клуб добавит, то они могут стать чемпионами. Но пока непонятно, как будет выглядеть "Спартак" во второй части. Считаю именно "Зенит" фаворитом первенства. У питерцев более интересный состав.

Дополнительная информация

http://sportfm.ru/news/aldonin-po-karrere-ostalsya-odin-vopros-rossiyskie-sbory.html

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Hummel

А как будет выглядеть Зенит, Алдонину понятнее что ли?

00:30 28 января

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