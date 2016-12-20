Евгений Алдонин: "Работа Слуцкого в научной группе "Челси"? Виллаш-Боаш тоже был аналитиком у Моуринью"

Экс-полузащитник ЦСКА Евгений Алдонин рассказал, что думает о будущем Леонида Слуцкого в "Челси". По информации и "СЭ" Леонид Слуцкий на полуофициальной основе будет работать в "Челси" в научно-аналитической группе. В первой половине 2017 года 45-летний специалист возвращаться к активной тренерской деятельности не планирует.

- Работа в аналитической группе "Челси"? А почему нет? Виллаш-Боаш тоже был аналитиком у Моуринью. Главная проблема для Слуцкого – языковой барьер. А если он будет разговаривать на английском, то вполне может стать главным тренером в каком-либо клубе за границей. Ему важно свободно общаться с футболистами и доступно объяснять свои мысли.

– Слуцкий как раз собирается улучшить английский в монастыре в Голландии, где уже учили язык Луи ван Гал и Гус Хиддинк.

– Вполне возможно. Набраться опыта в нестандартной среде, выйти из зоны комфорта. Оказаться в таком клубе, как "Челси" – колоссальный опыт для любого специалиста. Работа в Англии – нестандартна для него. Это испытание для нашего специалиста. Конечно, если все получится. Но, однозначно, это не шаг назад.

– После такой работы видите Слуцкого тренером большого европейского клуба?

– Главное, где сам Леонид Викторович себя видит. На мой взгляд, он созрел для работы в Европе. Осталось только иностранный язык выучить. (Ярослав СУСОВ)