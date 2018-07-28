Евгений Алдонин: "Посмотрим, кем усилится ЦСКА. Тогда и будем говорить, стал ли потерей Витинью"

Бывший полузащитник ЦСКА и сборной России Евгений Алдонин - о переходе форварда Витинью во "Фламенго".



- Сейчас серьезных потерь у ЦСКА очень много, - говорит Алдонин. - В основном от Витинью шел креатив в атаке, поэтому, думаю, что его трансфер - минус. Но мне кажется, что у ЦСКА еще будут приобретения. Посмотрим, кем команда усилится, и тогда будем говорить, стал ли весомым уход Витинью.

- Как считаете - армейцы пригласят кого-то со стороны или обойдутся своими воспитанниками?

- Наверняка кто-то из игроков атаки еще появится. А внутренние резервы и без того уже более чем задействованы. В клубе сейчас происходит смена поколений, и все болельщики с большим волнением ожидают, какой станет команда. Но то, что вчера ЦСКА провел шикарный матч по самоотдаче и характеру, победил при минимуме моментов – это здорово. Игровое преимущество, может, и было, но на количестве опасных эпизодов оно никак не сказывалось. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)

Вчера ЦСКА обыграл "Локомотив" в матче за Суперкубок России со счетом 1:0.