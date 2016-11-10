Евгений Алдонин: "Пока рано говорить о завершении карьеры Еременко"

Бывший полузащитник ЦСКА Евгений Алдонин считает, что ситуация с возможной дисквалификацией игрока ЦСКА Романом Еременко складывается непросто. Он добавил, что пока рано говорить о возможном завершении карьеры Еременко.
– Очевидно, что ситуация в ЦСКА без Еременно складывается непросто. Для армейцев Роман – ключевой игрок. Такую потерю, конечно, можно восполнить, но должно пройти определенное время. Не могу предположить возможного срока приговора, так как не владею подробностями ситуации. Хотелось бы, чтобы Романа оправдали и он продолжил карьеру профессионального футболиста. Пока рано говорить о завершении карьеры игрока. Нужно дождаться решения суда. (Любовь КОНЯЕВА)
Levbereg
Alex1507 А зачем? Пусть курит и нюхает у себя в Финляндии. Там его любят и ждут... 12:48_______________________ Вообще жаль, что с распадом СССР многие футболисты разъехались по свету. Отец Романа -Алексей родился в Новочеркасске и играл за страны. Роман вполне мог играть за сборную России.
13:06
Alex1507
А зачем? Пусть курит и нюхает у себя в Финляндии. Там его любят и ждут...
12:48
Alex1507
О чём речь? Человек наркоманит в Финляндии. Я не хотел бы чтобы наркоман выступал в нашей стране.
11:56