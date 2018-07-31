Евгений Алдонин: "Не думаю, что "Зенит" сможет усилить каждую позицию"

Бывший капитан сборной России Евгений Алдонин поделился своим мнением по поводу высказывания главного тренера "Зенита" Сергея Семака. Последний ранее заявил, что команде требуется "по новому игроку практически на каждую позицию". По словам Алдонина, питерцы вряд ли смогут усилить каждую линию.

– Любому клубу не помешает усиление, если есть ресурс, – говорит Алдонин. – Тем более, питерцам предстоит выступление в Лиге Европы и, наверняка, планируется борьба за чемпионство, так что ротация состава не повредит.

– А кто может оказаться лишним?

– Сергею Богдановичу (Семаку – Прим. "СЭ") виднее. Тренер обозначил свой интерес, руководство посмотрит по ситуации, кого можно приобрести, но не думаю, что зенитовцы смогут усилить каждую позицию. (Никита АРМАНД)