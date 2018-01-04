Евгений Алдонин: "Краснодар" для Жиркова - отличный вариант продолжения карьеры"

Экс-игрок сборной России Евгений Алдонин, выступавший вместе с Юрием Жирковым в ЦСКА, считает, что "Краснодар" – отличный вариант продолжения карьеры для полузащитника "Зенита". По его мнению, хавбек может стать важным звеном в игровых построениях краснодарцев.

– Юра – очень качественный футболист, который точно не станет лишним для "Краснодара", – сказал Алдонин. – В концовке первой части сезона Жирков был в полном порядке. Он снова завоевал место в стартовом составе "Зенита", неплохо смотрелся в игре с испанцами (в ноябре сборная России сыграла вничью с командой Испании со счетом 3:3, Жирков отыграл 82 минуты – прим. "СЭ"). Поэтому Юра может стать важным звеном в игровой схеме краснодарцев, и совершенно точно сможет принести пользу. Даже на позиции защитника. Для него это может стать отличным вариантом продолжения карьеры.

– Стоит ли Смолову переходить в "Зенит"? Ведь он не раз говорил, что не против поиграть в Европе.

– Осилить такой трансфер могут один-два клуба. "Зенит" имеет над всеми преимущество. Те условия, которые петербуржцы могут предложить Федору, мало кто потянет. Конечно, в идеале Смолоду пора в Европу. Но в "Зените" он будет постоянно играть в основе, участвовать в еврокубках, бороться за золото. "Зенит" может стать новым вызовам для Феди. Может, даже стоит и остаться пока в России. А вот после чемпионата мира, если он хорошо себя проявят, топ-клубы могут сделать конкретное предложение.

Напомним, по данным "СЭ", Жирков может стать частью сделки по переходу Федора Смолова в "Зенит". (Павел ГУРЕВИЧ)

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