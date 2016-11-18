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Евгений Алдонин: "История Еременко послужит уроком для молодых игроков"

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Бывший полузащитник ЦСКА Евгений Алдонин прокомментировал решение КЭДК УЕФА по "делу Романа Еременко". Он выразил мнение, что для того, чтобы заменить хавбека, армейцам необходимо время и качественное усиление. Финн дисквалифицирован на два года. В его допинг-пробе были обнаружены кокаин и его метаболиты.

– После двухлетней дисквалификации очень сложно вновь вернуться в большой спорт, – сказал Алдонин. – Думаю, апелляция здесь вряд ли поможет. Пострадала в первую очередь репутация самого Еременко. Данная история показывает, что профессионалами нужно оставаться и на поле, и за его пределами. Она послужит хорошим уроком для молодых игроков. Любое необдуманное действие может привести к нежелательным последствиям. Роман был одним из ключевых футболистов ЦСКА. Для того, чтобы его заменить, необходимо время и качественное усиление. Это не только разочарование для самого футболиста, но и весомая потеря для клуба. (Любовь КОНЯЕВА)

Еременко дисквалифицирован на два года. Live!

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