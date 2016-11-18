Евгений Алдонин: "История Еременко послужит уроком для молодых игроков"

Бывший полузащитник ЦСКА Евгений Алдонин прокомментировал решение КЭДК УЕФА по "делу Романа Еременко". Он выразил мнение, что для того, чтобы заменить хавбека, армейцам необходимо время и качественное усиление. Финн дисквалифицирован на два года. В его допинг-пробе были обнаружены кокаин и его метаболиты.

– После двухлетней дисквалификации очень сложно вновь вернуться в большой спорт, – сказал Алдонин. – Думаю, апелляция здесь вряд ли поможет. Пострадала в первую очередь репутация самого Еременко. Данная история показывает, что профессионалами нужно оставаться и на поле, и за его пределами. Она послужит хорошим уроком для молодых игроков. Любое необдуманное действие может привести к нежелательным последствиям. Роман был одним из ключевых футболистов ЦСКА. Для того, чтобы его заменить, необходимо время и качественное усиление. Это не только разочарование для самого футболиста, но и весомая потеря для клуба. (Любовь КОНЯЕВА)

Еременко дисквалифицирован на два года. Live!