Евгений Алдонин: "Главное, что стадион ЦСКА уже построен. Название - второстепенно"

Бывший полузащитник ЦСКА Евгений Алдонин спокойно отнесся к переименованию армейского стадиона. Он отметил, что это позволит клубу заработать дополнительные деньги. По его словам, главное, что арена уже построена и на ней играет команда.

- Переименование названия стадиона выгодно обеим сторонам. ЦСКА получит стабильный доход. Главное, что арена уже построена и команда на ней играет, а название - второстепенно, - сказал Алдонин. - Давать спортивным сооружениям названия спонсоров - определенный тренд в современном мире, в этом нет ничего страшного. Это позволяет заработать клубу денег. Уверен, что болельщики с пониманием отнесутся к новому названию стадиона ЦСКА. (Сергей АСТАХОВ)