18:24 | ФУТБОЛ — РФПЛ

"Эвертон" разгромил "Манчестер Сити"

0
0
0
5

"Эвертон" в домашнем матче 21-го тура чемпионата Англии с крупным счетом обыграл "Манчестер Сити" (4:0). На 34-й минуте встречи счет открыл нападающий Ромелу Лукаку. В начале второго тайма преимущество команды Роналда Кумана упрочил полузащитник Кевин Миральяс. Третий мяч в ворота Клаудио Браво на 79-й минуте встречи отправил Том Дэйвис. Окончательный счет в добавленное время установил Адемола Лукман, который отличился в дебютной игре в премьер-лиге.

После 21 матча в чемпионате Англии "Манчестер Сити" сохраняет 5-е место в турнирной таблице. "Эвертон", набравший 33 очка, остается на 7-й строчке.

Чемпионат Англии

Премьер-лига

21-й тур

"Эвертон" - "Манчестер Сити" - 4:0 (1:0)

Голы: Лукаку, 34 (1:0). Миральяс, 47 (2:0). Дэйвис, 79 (3:0). Лукман, 90+4 (4:0). 

"Эвертон": Хоэль Роблес, Холгейт, Уильямс, Мори, Коулман, Дэйвис, Бэрри (Маккарти, 74), Бэйнс, Баркли (Лукман, 90), Лукаку, Миральяс (Шнейдерлен, 65).

"Манчестер Сити": Браво, Санья, Отаменди, Стоунс, Клиши, Сильва, Сабалета (Ихеаначо, 62), Туре, Де Брейне, Стерлинг, Агуэро.

Предупреждения: Холгейт, 55. Сильва, 75. Лукаку, 90+2. Отаменди, 90+2. 

Судья: Клаттенбург.

15 января. Ливерпуль. Стадион Goodison Park.

Трансляция матча "Эвертон" - "Манчестер Сити"

Дополнительная информация

http://football.sport-express.ru/foreign/england/premier/2016-2017/

0
0
0
5
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (5)
Войти, чтобы оставить комментарий

Гаттузо зол!

Так и надо этому дерьму! команда грязного йайашки и мерзкого насришки. Да и Пеп тоже гнусный хмырь.

18:50

баламошка

Гениальная Пепа.

18:42

Ботаникум

Звучная плюха Пепсу и его работодателям из "супер-клуба"!!! Спасибо, "ириски"!

18:42

shpasic

нужно ещё на 500 миллионов игроков прикупить, а это эти слишком плохи для задумок Гвардиолы.

18:42

Severny_Olen

Все когда-то сдувается, а денежные мешки так и подавно.

18:39

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ