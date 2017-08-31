"Эвертон" намерен купить хавбека "Хайдука" за 10 миллионов евро

Полузащитник "Хайдука" Никола Влашич может перейти в "Эвертон", утверждает BBC. По информации источника, главный тренер "ирисок" Роналд Куман видит в 21-летнем игроке одну из восходящих звезд Хорватии.

Хавбек произвел большое впечатление на голландского специалиста в матчах 4-го отборочного раунда Лиги Европы против английского клуба. Сумма сделки может составить 10 миллионов евро.

Отметим, что Влашич выступает за "Хайдук" с 2014 года. За это время футболист провел 80 матчей и забил восемь голов во всех турнирах

Трансферное окно закрывается. LIVE!