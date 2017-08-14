Эвертон Фелипе: "Спартак"? Их предложение было вдвое меньше, чем хотел "Спорт Ресифи"

Полузащитник "Спорт Ресифи" Эвертон Фелипе рассказал о том, что он хотел бы поиграть в одном из европейских клубов, который выступает в Лиге чемпионов. Ранее в СМИ появилась информация об интересе к 20-летнему футболисту со стороны "Спартака".

- Я стараюсь не вмешиваться в эту ситуацию, - цитирует ne10 Фелипе. – Я рад выступать за "Спорт Ресифе". Клуб, который был заинтересован во мне, предлагал в два раза меньше той суммы, чем требовало руководство. Европейский клуб проявляет ко мне интерес – это хороший признак. Я бы хотел поиграть в Лиге чемпионов. Но сейчас я игрок "Спорт Ресифе".