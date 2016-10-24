Евдокимов запрещает игрокам "Оренбурга" смотреть "Барселону"

Главный тренер "Оренбурга" Роберт Евдокимов после поражения в гостевом матче 11-го тура премьер-лиги от "Зенита" (0:1) отметил, что в российском чемпионате ему больше всего нравится питерская команда. По словам наставника, сине-бело-голубые много и гораздо агрессивнее, чем раньше играют в атаку.

– Вы производите очень приятное впечатление. Самое главное – та игра, которую показывает команда. Если раньше в нашем чемпионате были явные лидеры по игре, то сейчас сразу несколько команд претендуют на титул. Какие команды по игре вам нравятся больше других в нашем чемпионате? А какие – в мировом футболе?

– В российском чемпионате мне больше всего нравится "Зенит". Потому что команда играет в атаку и делает это гораздо агрессивнее, чем раньше – много играет вперед, и мне это нравится. Мы, наверное, после сегодняшнего матча многое возьмем на вооружение. Что касается мировых команд – я запрещаю своим футболистам смотреть "Барселону" – мы никогда не будем играть так, как они. Не могу выделить конкретную команду – я слежу за многими тренерами, за их работой в разных коллективах, что-то для себя придумываю, отмечаю. Мы работаем и пытаемся брать лучшее от многих тренеров. (Официальный сайт "Зенита")