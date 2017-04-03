Евдокимов – про судейство: "Вы знаете, что оно у нас в России великолепное"

Главный тренер "Оренбурга" Роберт Евдокимов после поражения в гостевом матче 21-го тура премьер-лиги от "Спартака" (2:3) подчеркнул, что он сильно недоволен судейством, но не может про это говорить, передает из Тушина корреспондент "СЭ" Дмитрий ЗЕЛЕНОВ.
– Как прокомментируете судейство?
– Нам нельзя говорить про судейство. Я судейством сильно недоволен, но вы знаете, что с недавних пор оно у нас в России великолепное.
Почему судья добавил шесть минут в матче "Спартак" – "Оренбург" //
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tirov921
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23:26
spar001
а чем он недоволен?...что не так с судейством?..то что добавил 6 мин?., так меньше надо симулировать и на газоне валяться...
23:08