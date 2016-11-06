Евдокимов обматерил журналиста

Как сообщил "СЭ" источник, знакомый с ситуацией, главный тренер "Оренбурга" Роберт Евдокимов устроил разнос журналисту за вопрос на пресс-конференции после матча 13-го тура чемпионата России с "Краснодаром" (3:3). У наставника гостей вызвал крайнее раздражение следующий вопрос: "22 тысячи болельщиков было на трибунах. Вам не стыдно за тот цирк, который команда "Оренбург", и в частности господин Воробьев, устроили в последние 10 минут?".
После этого Евдокимов очень эмоционально отреагировал, используя нецензурные выражения в адрес представителя прессы.
цыганский бомжевик
Евдокимов в следующем сезоне будет в фнл матерится,уфу,терек,,томь с собой бы прихватили
22:52
zega
ОБМАТЕРИЛ И ПРАВИЛЬНО СДЕЛАЛ, Т.К. ЖУРНАЛЮГА БЫЛ С ПОДЛОЙ ДУШОНКОЙ.
22:49
кубань чемпион
А не тот ли это Евдокимов? Который мычал про, то что Оренбург засудили, когда в ворота его команды чистый пенальти не назначили и не удалили его игрочишку?
22:47
Митяй Антибомж
Правильно сделал ))
22:43
Vedi
Ну действительно Воробьёв клоун . Лежал корчился , еле встал и пол часа шёл с поля , только вышел сразу поднял руку готов играть и побежал как ни в чём не бывало . Потом был дубль , журналист прав - клоунада имени Воробышка при 22 тыс зрителях . Ну , а то , что сказал Евдоуимов надо выкладывать полностью - тогда и выводы можно делать , может журналисту показалось про мат от тренера .
22:42
igorvasilevich
Лучше футболистов бы трехэтажным.
22:40
П_о_в_а_р
Красава. Когда вас начинает рвать, гламурные, что не можете обыграть какой то там Оренбург бегите плакать мамочке в жилетку лучше, а то и отхватить на прессухе можно.))
22:33
краснобелов-спартаков
Роберт может, он такой.
22:30
merniloskut
Из Газпрёмовских прёт!
22:29
цыганский бомжевик
Что за. Шлак из фнл выполз,Оренбург что это за команда такая,жаль такие города как Воронеж и Волгоград,кто кто а вот эти. Регионы достойны ПЛ,а не оренбкэурги и Уфы всякие,сейчас тошнота из фнл лежат ещё в пл
22:27