22:17 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Евдокимов обматерил журналиста

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Как сообщил "СЭ" источник, знакомый с ситуацией, главный тренер "Оренбурга" Роберт Евдокимов устроил разнос журналисту за вопрос на пресс-конференции после матча 13-го тура чемпионата России с "Краснодаром" (3:3). У наставника гостей вызвал крайнее раздражение следующий вопрос: "22 тысячи болельщиков было на трибунах. Вам не стыдно за тот цирк, который команда "Оренбург", и в частности господин Воробьев, устроили в последние 10 минут?".

После этого Евдокимов очень эмоционально отреагировал, используя нецензурные выражения в адрес представителя прессы.

Трансляция матча "Краснодар" - "Оренбург"

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 13-й тур

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КОММЕНТАРИИ (10)
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цыганский бомжевик

Евдокимов в следующем сезоне будет в фнл матерится,уфу,терек,,томь с собой бы прихватили

22:52

zega

ОБМАТЕРИЛ И ПРАВИЛЬНО СДЕЛАЛ, Т.К. ЖУРНАЛЮГА БЫЛ С ПОДЛОЙ ДУШОНКОЙ.

22:49

кубань чемпион

А не тот ли это Евдокимов? Который мычал про, то что Оренбург засудили, когда в ворота его команды чистый пенальти не назначили и не удалили его игрочишку?

22:47

Митяй Антибомж

Правильно сделал ))

22:43

Vedi

Ну действительно Воробьёв клоун . Лежал корчился , еле встал и пол часа шёл с поля , только вышел сразу поднял руку готов играть и побежал как ни в чём не бывало . Потом был дубль , журналист прав - клоунада имени Воробышка при 22 тыс зрителях . Ну , а то , что сказал Евдоуимов надо выкладывать полностью - тогда и выводы можно делать , может журналисту показалось про мат от тренера .

22:42

igorvasilevich

Лучше футболистов бы трехэтажным.

22:40

П_о_в_а_р

Красава. Когда вас начинает рвать, гламурные, что не можете обыграть какой то там Оренбург бегите плакать мамочке в жилетку лучше, а то и отхватить на прессухе можно.))

22:33

краснобелов-спартаков

Роберт может, он такой.

22:30

merniloskut

Из Газпрёмовских прёт!

22:29

цыганский бомжевик

Что за. Шлак из фнл выполз,Оренбург что это за команда такая,жаль такие города как Воронеж и Волгоград,кто кто а вот эти. Регионы достойны ПЛ,а не оренбкэурги и Уфы всякие,сейчас тошнота из фнл лежат ещё в пл

22:27

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