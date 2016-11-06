Евдокимов обматерил журналиста

Как сообщил "СЭ" источник, знакомый с ситуацией, главный тренер "Оренбурга" Роберт Евдокимов устроил разнос журналисту за вопрос на пресс-конференции после матча 13-го тура чемпионата России с "Краснодаром" (3:3). У наставника гостей вызвал крайнее раздражение следующий вопрос: "22 тысячи болельщиков было на трибунах. Вам не стыдно за тот цирк, который команда "Оренбург", и в частности господин Воробьев, устроили в последние 10 минут?".

После этого Евдокимов очень эмоционально отреагировал, используя нецензурные выражения в адрес представителя прессы.

Трансляция матча "Краснодар" - "Оренбург"