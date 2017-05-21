Евдокимов - о Прудникове: "Худшей командой весны в РФПЛ оказалась та, за которую он играет"

Главный тренер "Оренбурга" Роберт Евдокимов после матча 30-го тура чемпионата России против "Ростова" (2:0) отметил, что команда обыграла тяжелого соперника. Кроме того, специалист вновь вступил в спор с нападающим "Анжи" Александром Прудниковым.

Напомним, что в игре "Анжи" – "Оренбург" (1:0) Прудников забил победный гол, после чего совершил забег в сторону скамейки бывшего клуба. После встречи Евдокимов заявил: "Я плохой тренер для Прудникова, как и 15 предыдущих".

– Победа есть победа, был важнейший матч, – сказал после игры Евдокимов. – Сыграли немного не в свой футбол, совсем упростили игру, не позволили соперникам показать свой футбол на контратаках. Хотя, в каких-то моментах нам повезло.

"Ростов" – команда, которая любит провоцировать и играть жестко. Но мы не только не уступили им, но и превзошли их в борьбе, желании, агрессии, жесткости. Нужно было терпеть весь матч, мы сделали это и выиграли встречу.

Чем отличается этот "Оренбург" от самого себя начала сезона? Всем же видно, да?! Я уже говорил, что лично я ошибся с селекцией по разным причинам. Сейчас у нас другие футболисты, настрой, атмосфера внутри команды. У нас есть игроки, которые умеют побеждать и бороться несмотря ни на что. За весеннюю часть мы набрали очень много очков... Побольше, чем некоторые команды... Хочется ответить этому футболисту, что самая слабая команда весны была та, за которую он выступал.

Трансляция матча "Оренбург" – "Ростов"