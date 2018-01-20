Эванс Кангва: "В России с расизмом не сталкивался"

Нападающий тульского "Арсенала" Эванс Кангва в интервью "СЭ" отметил, что в Испании были случаи, связанные с расизмом. Форвард также добавил, что в России с данной проблемой не сталкивался.

– В России вы сталкивались с расизмом?

– Нет, в вашей стране ничего такого не встречал. С трибун мне точно не ухали. Вот в Испании были случаи, когда меня передразнивали на улицах, подбегали ко мне что-то там показывали, шарахались от меня.

– Если после тренировки "Арсенала" вы будете уставшим от нагрузок и жары сидеть на поле, а кто-то из одноклубников подойдет и скажет: "О, шоколадка тает на солнце", как отреагируете?

– Скорее всего, такого не случится. Но если даже это произойдет, то восприму это как шутку. На нее я не обижусь, так как все это будет сказано по-доброму, без агрессии. Я не восприму это всерьез. Вот если говорят "черный", ты чувствуешь, что человек испытывает к тебе, как правило, какое-то пренебрежение. Но в "Арсенале" такого точного не произойдет. Такой ситуации в клубе не возникнет. Все понимают моральные принципы и их не нарушают. А если кто-то так "пошутит" из другой команды, мои одноклубники вступятся за меня и защитят!

– Самый ценный совет, который вы получили от Миодрага Божовича?

– Этот тренер очень много мне подсказывает. В Турции, например, наставник мне почти ничего не говорил, мне не хватало советов и рекомендаций. И я чувствовал себя каким-то потерянным. Божович все время подчеркивает, что я должен пользоваться своим козырем – скоростью, улучшать этот компонент. Поэтому даже в тренажерном зале работаю над увеличением своей резкости.

– Вы самый быстрый игрок РФПЛ?

– Надо посмотреть статистику (смеется). (Виталий АЙРАПЕТОВ)

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