Эванс Кангва: "У меня был вариант на Кипре, но я рассудил, что РФПЛ явно посильнее"

Нападающий тульского "Арсенала" Эванс Кангва в интервью "СЭ" отметил, что в чемпионат России его звал замбийский защитник "оружейников" Стоппила Сунзу. Форвард также добавил, что в РФПЛ можно прогрессировать и получать вызов в сборную.

– Как вы оказались в тульском "Арсенале"?

– Мой контракт с "Газиантепспором", который вылетел из высшей лиги, закончился. Агент начал подыскивать варианты. На тот момент Сунзу, которого я знал, уже играл в "Арсенале" и звал меня сюда. Хорошо, что так все получилось. У меня, правда, был вариант на Кипре, но я рассудил, что российский чемпионат явно посильнее. Здесь можно прогрессировать и получать вызов в свою сборную.

– Зато на Кипре теплее.

– Но я выбираю футбол (улыбается). (Виталий АЙРАПЕТОВ)

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