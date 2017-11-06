Эванс Кангва: "Смена часовых поясов – это что-то"

Нападающий "Арсенала" Эванс Кангва признался, что матч 16-го тура премьер-лиги со "СКА-Хабаровском" (2:1) дался ему непросто. Он посетовал на долгий перелет и смену часовых поясов.

– Это была очень тяжелая игра. Все знают, что перелет в Хабаровск очень долгий, – отметил в интервью пресс-службе туляков Кангва. – Матч начали хорошо, с первых минут прессинговали, за счет чего и забили быстрый гол. Во втором тайме играли прагматично, чтобы взять три очка. Что и удалось. Быстрый гол придал нам уверенности. Он сыграл важную роль в результате.

Смена часовых поясов – это что-то. Когда только проснулся, мой организм не понимал, чего хочет: позавтракать, пообедать или вообще ничего. Думаю, что такие ощущения были не только у меня.