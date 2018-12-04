Эванс Кангва: "Мой гол в ворота "Зенита" важен и для команды, и для нашего тренера, так как это его первая победа дома"

Нападающий "Арсенала" Эванс Кангва после победы в матче 16-го тура премьер-лиги над "Зенитом" (2:4) отметил важность забитого гола. Форвард забил первый мяч в домашней игре в текущем сезоне.

- Спасибо за поздравления, - сказал Кангва в интервью пресс-службе клуба. - Для меня сегодня была принципиальная игра. Я первый раз в сезоне забил в домашнем матче. Это важно и для команды, и для нашего тренера, потому что это его первая победа дома.

Наша стратегия была - играть на контратаках, потому что у "Зенита" много высоких игроков, нужно катить мяч низом и действовать быстро.

"Зенит" с 34 очками остался на 1-м месте, отрыв от "Краснодара", идущего вторым, - 2 очка. "Арсенал" набрал 20 очков и поднялся на 10 строчку.

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