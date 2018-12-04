10:05 | Футбол — РПЛ

Эванс Кангва: "Мой гол в ворота "Зенита" важен и для команды, и для нашего тренера, так как это его первая победа дома"

Обсудить
2

Нападающий "Арсенала" Эванс Кангва после победы в матче 16-го тура премьер-лиги над "Зенитом" (2:4) отметил важность забитого гола. Форвард забил первый мяч в домашней игре в текущем сезоне.

- Спасибо за поздравления, - сказал Кангва в интервью пресс-службе клуба. - Для меня сегодня была принципиальная игра. Я первый раз в сезоне забил в домашнем матче. Это важно и для команды, и для нашего тренера, потому что это его первая победа дома.

Наша стратегия была - играть на контратаках, потому что у "Зенита" много высоких игроков, нужно катить мяч низом и действовать быстро.

"Зенит" с 34 очками остался на 1-м месте, отрыв от "Краснодара", идущего вторым, - 2 очка. "Арсенал" набрал 20 очков и поднялся на 10 строчку. 

Арсенал Т - Зенит

Все о чемпионате России - здесь

Опрос

"Зенит" проиграл в Туле. Кто теперь фаворит чемпионата России?
Обсудить
голосовать
Обсудить
2
Загрузка...
Материалы сюжета: Премьер-лига-2018/19. 16-й тур. "Спартак" - "Локо", "Ростов" - ЦСКА, "Енисей" - "Ахмат" и другие игры
Материалы других СМИ
Загрузка...