Эванс Кангва: "Холод – это первое, с чем ассоциируется футбол в России"

Нападающий "Арсенала" Эванс Кангва отметил, что футбол в России, прежде всего, ассоциируется с холодом. Он также добавил, что хочет помочь команде завершить сезон на высоком месте.

25-летний форвард присоединился к тульской команде летом прошлого года.

– Когда играешь в теплом климате, тебе комфортно, начинаешь думать про игру, про соперника. А здесь все совершенно иначе, – приводит официальный сайт болельщиков "Арсенала" слова Кангвы. – В морозе все мысли только об одном – как отобрать мяч и бежать с ним к чужим воротам. Холод – это первое, с чем ассоциируется футбол в России. Меня предупреждали о русских морозах. Я приехал в вашу страну, когда было тепло. Еще вспомню матч в декабре с "Уралом". Там тоже пробирал мороз по коже.

Пять лет назад мечтал играть в английской премьер-лиге, где больше других нравится бельгиец Азар. А в детстве просто стремился стать профессиональным футболистом, неважно, в каком клубе. Сейчас сконцентрирован на подготовке к чемпионату России, чтобы помочь "Арсеналу" завершить сезон на высоком месте. Надо мечтать о чем-то близком.

После 21 тура "Арсенал" занимает 7-е место в турнирной таблице РФПЛ.