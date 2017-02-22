10:18 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Это'О навестил "Анжи" в Турции

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Бывший нападающий "Анжи" Самюэль Это’О навестил махачкалинскую команду, которая проводит сбор в Турции. На встречу с камерунским форвардом пришли и футболисты молодежной команды "Анжи".

– Я очень рад вернуться домой, – цитирует официальный сайт "Анжи" Это’О. – В Махачкале я провел один из лучших периодов в своей карьере. Где бы я ни был в дальнейшем, я всегда встречаю как минимум одного дагестанца, который может назвать меня своим братом и сказать, что ходил на матчи "Анжи" с моим участием.

По ходу встречи игроки задавали камерунцу интересующие их вопросы, а после устроили совместную фотосессию. Также Это’О пообещал прилететь в Махачкалу на матчи чемпионата России.

Дополнительная информация

http://www.fc-anji.ru/news/ru/club_news/samjujel_jeto_o_v_gostjah_u_anji220217/

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