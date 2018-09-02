Этого "Спартак" ждал четыре года

В матче шестого тура чемпионата России "Спартак" в пятый раз в истории турнира не пропустил в гостях у "Зенита". После поражений в трех предыдущих сезонах с общим счетом 5:14 красно-белые сумели добиться в Санкт-Петербурге нулевой ничьей. Молодой Александр Максименко повторил достижение Александра Филимонова, Стипе Плетикосы и Артема Реброва, но не смог подобно Максиму Левицкому одержать сухую победу над сине-бело-голубыми. (Кирилл БУРДАКОВ)

Случаи, когда "Спартак" не пропускал в гостях у "Зенита" в чемпионатах России

Дата Стадион Счет Вратарь "Спартака" 03.05.1997 Петровский 0:0 Александр ФИЛИМОНОВ 30.07.2002 Петровский 1:0 Максим ЛЕВИЦКИЙ 16.03.2008 Петровский 0:0 Стипе ПЛЕТИКОСА 27.09.2014 Петровский 0:0 Артем РЕБРОВ 02.09.2018 Санкт-Петербург 0:0 Александр МАКСИМЕНКО

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