Этого "Спартак" ждал четыре года

В матче шестого тура чемпионата России "Спартак" в пятый раз в истории турнира не пропустил в гостях у "Зенита". После поражений в трех предыдущих сезонах с общим счетом 5:14 красно-белые сумели добиться в Санкт-Петербурге нулевой ничьей. Молодой Александр Максименко повторил достижение Александра Филимонова, Стипе Плетикосы и Артема Реброва, но не смог подобно Максиму Левицкому одержать сухую победу над сине-бело-голубыми. (Кирилл БУРДАКОВ)
Случаи, когда "Спартак" не пропускал в гостях у "Зенита" в чемпионатах России
|
Дата
|
Стадион
|
Счет
|
Вратарь "Спартака"
|
03.05.1997
|
Петровский
|
0:0
|
Александр ФИЛИМОНОВ
|
30.07.2002
|
Петровский
|
1:0
|
Максим ЛЕВИЦКИЙ
|
16.03.2008
|
Петровский
|
0:0
|
Стипе ПЛЕТИКОСА
|
27.09.2014
|
Петровский
|
0:0
|
Артем РЕБРОВ
|
02.09.2018
|
Санкт-Петербург
|
0:0
|
Александр МАКСИМЕНКО
Чемпионат России по футболу: турнирная таблица премьер-лиги, календарь и результаты матчей, расписание по турам
- Артем Ребров
- Зенит Санкт-Петербург
- Спартак (футбол)
- Стипе Плетикоса
- Александр Филимонов
- Александр Максименко
- Максим Левицкий