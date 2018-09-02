21:36 | Футбол — РПЛ

Этого "Спартак" ждал четыре года


В матче шестого тура чемпионата России "Спартак" в пятый раз в истории турнира не пропустил в гостях у "Зенита". После поражений в трех предыдущих сезонах с общим счетом 5:14 красно-белые сумели добиться в Санкт-Петербурге нулевой ничьей. Молодой Александр Максименко повторил достижение Александра Филимонова, Стипе Плетикосы и Артема Реброва, но не смог подобно Максиму Левицкому одержать сухую победу над сине-бело-голубыми. (Кирилл БУРДАКОВ)

Случаи, когда "Спартак" не пропускал в гостях у "Зенита" в чемпионатах России

Дата

Стадион

Счет

Вратарь "Спартака"

03.05.1997

Петровский

0:0

Александр ФИЛИМОНОВ

30.07.2002

Петровский

1:0

Максим ЛЕВИЦКИЙ

16.03.2008

Петровский

0:0

Стипе ПЛЕТИКОСА

27.09.2014

Петровский

0:0

Артем РЕБРОВ

02.09.2018

Санкт-Петербург

0:0

Александр МАКСИМЕНКО

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица премьер-лиги, календарь и результаты матчей, расписание по турам

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Материалы сюжета: Премьер-лига-2018/19. 6-й тур. "Зенит" - "Спартак" и другие матчи
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