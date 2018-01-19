"Это восхитительное чувство". Чорлука сыграл впервые за 9 месяцев

Капитан "Локомотива" Ведран Чорлука рад, что ему удалось сыграть в товарищеском матче против "Люцерна" (0:3). Хорватский защитник появился на поле впервые с 22 апреля 2017 года, когда он получил травму в игре 24-го тура чемпионата России против "Амкара" (2:2).

"Это восхитительное чувство – сыграть первые 20 минут после почти 9-месячной паузы", – написал в Инстаграме Чорлука.

Отметим, что защитник вышел на поле на 45-й минуте игры при счете 0:0 и был заменен на Даниила Куликова на 73-й минуте, когда железнодорожники уступали – 0:2.