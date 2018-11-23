22:26 | Футбол — РПЛ

"Это пятница не стала для нас черной". "Урал" - о победе над "Локо"

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"Урал" обыграл "Локомотив" в матче 15-го тура премьер-лиги (2:1). Екатеринбургский клуб набрал 22 очка и поднялся на шестое место в турнирной таблице.

Всеее!!!!! Победа!!! Мы обыграли в гостях чемпионов России и участников Лиги чемпионов! Прерываем беспроигрышную серию "Локо" в премьер-лиге и продолжаем свою победную! Эта пятница для нас не стала черной! - сообщается в официальном Твиттере "Урала".

 

Локомотив - Урал

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Материалы сюжета: Премьер-лига-2018/19. 15-й тур. Дебют Кононова в "Спартаке", "Зенит" - "Ростов" и другие игры
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