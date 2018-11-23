"Это пятница не стала для нас черной". "Урал" - о победе над "Локо"

"Урал" обыграл "Локомотив" в матче 15-го тура премьер-лиги (2:1). Екатеринбургский клуб набрал 22 очка и поднялся на шестое место в турнирной таблице.

- Всеее!!!!! Победа!!! Мы обыграли в гостях чемпионов России и участников Лиги чемпионов! Прерываем беспроигрышную серию "Локо" в премьер-лиге и продолжаем свою победную! Эта пятница для нас не стала черной! - сообщается в официальном Твиттере "Урала".

ВСЕЕЕ!!!!! Победа!!! Мы обыграли в гостях чемпионов России и участников Лиги чемпионов! Прерываем беспроигрышную серию "Локо" в @rfpl и продолжаем свою победную! Эта пятница для нас не стала черной!#ЛокоУрал 1-2 – ФК Урал (@FCURAL) 23 ноября 2018 г.

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