15:58 | Футбол — РПЛ

"Это показательная порка". Жена Мамаева - о решении суда оставить футболиста под стражей

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Супруга полузащитника "Краснодара"  Павла Мамаева Алана заявила, что ситуация с ее мужем напоминает показательную порку. Она добавила, что 30-летнего хавбека следовало выпустить из СИЗО.

По закону всех четверых должны отпустить, - сказала Мамаева в эфире youtube-программы "Дневник хача". - Мера пресечения под стражей - это если бы они были реальными бандитами, убийцами и преступниками. А за эту драку с непонятной историей они максимум должны были сидеть дома. Это и есть показательная порка. Если вначале народ кричал, чтобы их посадили, то сейчас говорит: "Выпускайте, хватит уже. Это перебор".

Напомним, Мамаев вместе с нападающим "Зенита"  Александром Кокориным были взяты под стражу за участие в двух драках в центре Москвы. Они находятся в СИЗО "Бутырка". Недавно суд продлил арест футболистам до 8 февраля 2019 года.

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Дополнительная информация

https://www.youtube.com/watch?v=vKWpOT8nTOk

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