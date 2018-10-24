"Это не моя проблема". Каррера — об актере Назарове

Бывший главный тренер "Спартака" Массимо Каррера на пресс-конференции в Москве заявил, что не знаком с актером и болельщиком красно-белых Дмитрием Назаровым.

- К сожалению, не имел чести знать его и встречать. Если за ним следят болельщики в Инстаграме, наверное, он известен и интересен. Но это не моя проблема, а его проблема, - сказал Каррера. (Дмитрий Зеленов)

Напомним, после скандала вокруг лайков под постом Дмитрия Назарова в Инстаграме, содержавшим критику Карреры, в дубль были отправлены защитник Андрей Ещенко и хавбек Денис Глушаков.

22 октября было объявлено об уходе 54-летнего Карреры с поста главного тренера "Спартака". Итальянский специалист возглавлял команду с лета 2016 года. Под руководством Карреры красно-белые выиграли чемпионат России сезона-2016/17 и Суперкубок России-2017.

В текущем сезоне "Спартак" после 11 туров занимает 7-е место в РПЛ, имея в активе 18 очков.

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