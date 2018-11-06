"Это какое-то футбольное бесстыдство даже". Геннадий Орлов - об аргентинских легионерах "Зенита"

Известный телекомментатор Геннадий Орлов выразил мнение, что аргентинские легионеры "Зенита" не относятся к игре за питерцев должным образом. Напомним, полузащитника Леандро Паредес в матче 13-го тура РПЛ с "Ахматом" (1:0) получил красную карточку.

– Многие коллеги говорят о том, что главная проблема "Зенита" связана с отсутствием игры, – сказал Орлов в эфире "ГСО Live". – Но у "Зенита", конечно, другая проблема. Она связана с легионерами из Аргентины. Паредес, как играет сейчас, не играл даже при Манчини. Он – ведущий игрок, все атаки строятся через него. Но что же происходит? Почему он уже третий матч в этом сезоне пропустит из-за дисквалификации?



Когда Паредес уходил с поля, ему что-то обидное сказал Дзюба. И правильно сделал, что сказал. Мы все видели, с каким укором на Леандро смотрел Семак. В данной ситуации лучшее наказание – не порицание, наказание для профессионала – огромный денежный штраф.



Паредес сейчас вызывается в сборную Аргентины. А отношение к "Зениту", к России, оно такое, временное. Ну я здесь, но скоро уйду, вот я играю, что-то показываю, а дальше буду делать то, что я хочу. Вот эта вторая желтая карточка – он прыгает двумя ногами в центре поля. Ну это точно желтая карточка, даже может быть прямая красная. Это какое-то футбольное бесстыдство даже. Ну нельзя так.