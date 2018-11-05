23:06 | Футбол — РПЛ

"Это дух игры". Егоров объяснил, почему "Зенит" не перебивал пенальти

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Глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров объяснил, почему арбитр Сергей Карасев не попросил "Зенит" перебить пенальти в матче 13-го тура чемпионата России с "Ахматом" (1:0). В момент, когда 11-метровый исполнял Клаудио Маркизио, в штрафной оказались несколько игроков обеих команд.

- Несколько раз говорил на эту тему. Все рекомендации говорят, чтобы арбитр контролировал эту линию, - сказал Егоров в эфире программы "8-16" на телеканале "Матч премьер". -   Вопрос в том, что допустимый метр -  это дух игры. Если докапываться, то по правилам это нельзя, конечно.

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Зенит - Ахмат

 

Дополнительная информация

http://www.sport-express.ru/football/rfpl/

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Материалы сюжета: Премьер-лига-2018/19. 13-й тур
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