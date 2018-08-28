"Это был не день Вилкова". Александр Егоров - о судье матча "Енисей" - "Крылья Советов"

Руководитель департамента судейства и инспектирования Александр Егоров прокомментировал работу Михаила Вилкова в матче 5-го тура РПЛ "Енисей" – "Крылья Советов" (1:0).

– Как оцениваете судейство Вилкова?

– Михаил провел не лучший свой матч. Оценка у него отрицательная. На 14 минуте арбитр обязан был назначить пенальти за игру рукой Ятченко. У Кичина была пограничная ситуация. Еще чуть и была бы красная карточка. Самое обидное, что он не показал карточку. В такой ситуации классный арбитр должен показать горчичник. По идее, нужно было ставить штрафной и показ желтую карточку Обрадовичу за движение рукой. Может где-то игрок "Крыльев" зацепил рукой, но из-за этого захвата Обрадович не потерял в скорости. А после того, как он попал в лицо рукой – нужно было давать карточку.

– Вчера появились комментарии, что таким образом Вилков "слился" с матча "Зенит" – "Спартак".

– Если работать арбитром и не получать кайф от этого... В карьере каждого судьи таких матчей много. В Питере будет шестьдесят тысяч на трибунах. Мы мало где можем собрать такую аудиторию. Черный день у судей бывает. Просто был не его день. Игру он должен быстрее забыть.

– Он не получил отстранение не следующий тур?

– Это опытный арбитр. Я про себя скажу, что всегда ждал такие игры, как "Зенит" – "Спартак" и расстраивался, когда не давали поработать на таком матче. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)