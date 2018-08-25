"Эти слова о тебе, Москва". Фанаты "Спартака" завораживающе спели на дерби

Стадион "Спартак" во время дерби с "Динамо". Фото Дарья ИСАЕВА, "СЭ"

Болельщики "Спартака" во время матча 5-го тура российской премьер-лиги с "Динамо" (2:1) завораживающе спели песню Муслима Магомаева "Лучший город земли".

Во время исполнения композиции фанаты красно-белых включили фонарики на мобильных устройствах.

Матч прошел в Москве на "Открытие Арене", встречу посетили более 43 тысяч болельщиков.