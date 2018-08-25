"Эти слова о тебе, Москва". Фанаты "Спартака" завораживающе спели Муслима Магомаева

Болельщики "Спартака" во время матча пятого тура российской премьер-лиги с "Динамо" (2:1) завораживающе спели песню Муслима Магомаева "Лучший город земли". Во время исполнения композиции фанаты красно-белых включили фонарики на мобильных устройствах. Матч прошел в Москве на "Открытие Арене", встречу посетили более 43 тысяч болельщиков.

⚡️🎥 Это просто бомба! Такого пения наш стадион ещё не видел! Повторим ещё?

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"Песня плывет, сердце поет —

Эти слова о тебе, Москва!" 🎼 pic.twitter.com/FfRDemDTJr – Фратрия (@fratria) 25 августа 2018 г.