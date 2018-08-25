21:58 | Футбол — РПЛ

"Эти слова о тебе, Москва". Фанаты "Спартака" завораживающе спели Муслима Магомаева


Болельщики "Спартака" во время матча пятого тура российской премьер-лиги с "Динамо" (2:1) завораживающе спели песню Муслима Магомаева "Лучший город земли". Во время исполнения композиции фанаты красно-белых включили фонарики на мобильных устройствах. Матч прошел в Москве на "Открытие Арене", встречу посетили более 43 тысяч болельщиков.

 

 

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Материалы сюжета: Премьер-лига-2018/19. 5-й тур. "Спартак" - "Динамо" и другие матчи
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