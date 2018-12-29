Есть ли у Тихонова предложения о работе? Отвечает он сам

Бывший главный тренер "Енисея" и "Крыльев Советов" Андрей Тихонов сообщил "СЭ", что на данный момент у него нет предложений.
Самарский клуб 5 октября объявил, что Тихонов покидает пост главного тренера команды. На момент ухода, после 9 туров, волжане занимали 15-е место в РПЛ, набрав 7 очков.
Место Тихонова занял черногорский специалист – Миодраг Божович.
Тихонов возглавил "Крылья" летом 2017 года. Под его руководством команда в минувшем сезоне сумела пробиться в РПЛ со второго места в первенстве Олимп-ФНЛ.
– Любой тренер хочет работать. Если какие-то предложения поступят, будем рассматривать. На данный момент их нет, – сказал Тихонов. (Арман Мкртчян)
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