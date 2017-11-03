Есть ли у РФПЛ мысли о возвращении к системе "весна-осень"? Отвечает Прядкин

Президент РФПЛ Сергей Прядкин отметил, что цифры посещаемости матчей чемпионата России по итогам первого круга обнадеживают, информирует RT. Прядкин подчеркнул, что игры премьер-лиги смотрят зрители 54 государств.

– Что с уровнем посещаемости матчей РФПЛ? Отметили рост интереса к российскому футболу?

– Безусловно, цифры обнадеживают: по итогам первого круга, у нас увеличилась средняя посещаемость на две тысячи по сравнению с прошлым годом. В этом огромная заслуга клубов – дает плоды работа с болельщиками и сказывается качество игры самих команд. Во многом рост общего показателя произошел за счет "Зенита", "Спартака", "Краснодара", ЦСКА и "Локомотива". Но стоит признать, что у многих других коллективов с этим пока не все гладко.

– У вас есть рецепт, как вернуть людей на футбол? Например, в Казани.

– Клубам нужно создавать комфорт для зрителей: организовывать специальные фан-зоны, привлекать людей различными акциями. Почти уверен, что после чемпионата мира народ будет посещать больше матчей. В наследие от ЧМ-2018 останутся современные стадионы, конечно они не должны простаивать пустыми.

– Вам не кажется, что посещаемость матчей напрямую связана с календарем чемпионата, который так часто критикую журналисты и болельщики? Уже в конце октября несколько стадионов оказались в снежном плену, а впереди главное дерби страны "Спартак" – ЦСКА, назначенное на 10 декабря. Кто принимает эти решения?

– Так решило Общее собрание клубов РФПЛ. Предугадать погоду невозможно, в прошлом году в эти даты в Москве было минус пять, в Перми ноль.

– Неужели для главного дерби России не нашлось места в весенней сетке?

– Повторюсь, клубы не против таких раскладов. Существует множество причин, почему должны чередоваться игры "дома" и "в гостях". Наши команды, которые участвуют в Лиге чемпионов, вообще в середине декабря играют. Мы же об этом не говорим лишний раз. Какая бы ни была погода 10 декабря, на дерби будет полный стадион, я уверен.

– Нет мыслей после проведения ЧМ вернуться к старому календарю?

– Нет, так как клубы считают, что синхронизация с европейскими чемпионатами оптимальна для подготовки. Этот вопрос пока никто не поднимал. Но в случае таких инициатив, мы готовы к дискуссиям с клубами.

– Вопрос от тех, кто футбол предпочитает смотреть дома перед телевизором. Станет ли наш футбол полностью платным? Как продвигаются переговоры с телекомпаниями?

– Пусть на меня не обижаются, но учитывая сложную экономическую ситуацию у ряда команд, был бы не против такого расклада, это могло бы помочь. Что касается нового договора о трансляциях, обрадую наших телезрителей, мы начали переговоры с нашим основным вещателем. Ближе к старту второго круга объявим, в каком ракурсе и объеме будет действовать новый контракт. Сейчас переговорами занимается группа молодых и креативных ребят, которых мы привлекли к РФПЛ после ряда кадровых изменений. Стараемся вместе с "Матч ТВ" улучшить трансляционную картинку.

– Известно, что в показе нашего первенства заинтересованы некоторые зарубежные страны. Какие именно?

– Это очень большой географический срез, наш футбол смотрят зрители 54 государств. При переподписании договора с "Матч ТВ" Лига заключила достаточно хороший контракт на делегирование прав за рубеж на 8,5 миллиона долларов. Старые контракты были на 1,5 миллиона, так что представьте, насколько мы повысили сумму. На реализацию своего контента за границей мы смотрим с оптимизмом. Меньше того, что имеем сейчас, не будет.