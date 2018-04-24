Есть ли у Еременко контракт с ЦСКА?

Агент Романа Еременко Марко Трабукки воздержался от комментариев по поводу мнения, высказанного сегодня президентом ЦСКА Евгением Гинером о контрактных отношениях с 31-летним полузащитником.

Напомним, срок дисквалификации Еременко (в его анализах нашли следы кокаина) истекает в октябре. Евгений Гинер ранее заявил (цитата по Sport.24), что "у Романа Еременко есть действующий контракт с ЦСКА. Он приедет осенью в ЦСКА и приступит к тренировкам".

По информации "СЭ", контракт футболиста с ЦСКА истек летом прошлого года и сейчас футболист находится в поиске вариантов продолжения карьеры. (Сергей ЕГОРОВ)