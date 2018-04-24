Есть ли у Еременко контракт с ЦСКА?

Агент Романа Еременко Марко Трабукки воздержался от комментариев по поводу мнения, высказанного сегодня президентом ЦСКА Евгением Гинером о контрактных отношениях с 31-летним полузащитником.
Напомним, срок дисквалификации Еременко (в его анализах нашли следы кокаина) истекает в октябре. Евгений Гинер ранее заявил (цитата по Sport.24), что "у Романа Еременко есть действующий контракт с ЦСКА. Он приедет осенью в ЦСКА и приступит к тренировкам".
По информации "СЭ", контракт футболиста с ЦСКА истек летом прошлого года и сейчас футболист находится в поиске вариантов продолжения карьеры. (Сергей ЕГОРОВ)
Vlad1992
Вопреки. , может не поздно ещё сходить к доктору?
20:35
yspesh4
Вопреки 19:13 /// Тебе то какое дело? Следи за колхозом своим. Обязательно насрать гденить?
20:22
Millwall82
Тут другой вопрос, есть ли кокаин в ЦСКА? И не Гинер ли делал закладку в посольстве Аргентины. 400 кг. Всего-то.
19:42
ну я
Вопреки разуму. Доктора ЦСКА кокаин Роме прописали? Почисть мозги, может заработают...
19:32
Sergeevich_Loko
НаркоРоман
19:26
Вопреки
А-У... руководители УЕФА - не пора ли уже и санкции к ЦСКА применить, за систематические нарушения антидопингового законодательства... системность, уважаемые, на благоприятной почве.
19:15
Вопреки
Вспомните прошлый год и комментарии Бабаева в разгар пожара по Роману - "... у клуба нет оснований и предпосылок для продления контракта с Еременко.." (примерно). И вот когда ЦСКА не понес потерь от скандала в виде санкций, переложив всю ответственность на игрока, выгородив свой медицинский тренерский штаб, решили игрока вновь притянуть... Неужели Роман простит тот кидок прошлогодний и вернется к этим "мудрецам" ? Интересно, а в УЕФА об этом знают, что контракт у Романа с ЦСКА ? Может быть пора уже и власть применить к этим "мудрым" с земли обетованной ? А то у других команд Гинер и КО нарушения регламентов замечают сразу, а для себя ВСЕГДА перешагивают все препоны, зная о безнаказанности в нашем "честном" чемпионате. Да и агент может поиметь бледный вид от таких фокусов цсковских функционеров.
19:13
Edward CSKA
А куда ещё Роме ехать? Где его примут так, как в конюшне?
19:07