Есть ли доверие к Аленичеву? Отвечает директор "Енисея"

Директор "Енисея" Денис Рубцов – о поражении от "Урала" (1:2) в 8-м туре РПЛ. Красноярцы занимают предпоследнее, 15-е место в таблице, на 1 очко опережая "Уфу", у которой на матч меньше.

– Проделана большая работа, чтобы сыграть в Красноярске на нашем новом стадионе, – говорит Рубцов. – Пришло много болельщиков поддержать нашу команду, но мы уступили. Можно сказать, что незаслуженно проиграли, но футбол не терпит сослагательного наклонения. Значит надо нам всем трудиться больше, и результаты улучшатся.

– Кредит доверия к тренерскому штабу Дмитрия Аленичева есть?

– Куда его девать?

– Получается, такой вопрос пока не стоит?

– Нет. Повторю, что надо больше усилий прикладывать для достижения результата. (Арман Мкртчян)​

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