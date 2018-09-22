17:52 | Футбол — РПЛ

Есть ли доверие к Аленичеву? Отвечает директор "Енисея"

Обсудить
0

Директор "Енисея" Денис Рубцов – о поражении от "Урала" (1:2) в 8-м туре РПЛ. Красноярцы занимают предпоследнее, 15-е место в таблице, на 1 очко опережая "Уфу", у которой на матч меньше.

 
22 сентября. Красноярск. &quot;Енисей&quot; проиграл &quot;Уралу&quot; 1:2 в первом домашнем матче сезона.Красноярску испортили праздник. "Енисей" проиграл дома "Уралу"

– Проделана большая работа, чтобы сыграть в Красноярске на нашем новом стадионе, – говорит Рубцов. – Пришло много болельщиков поддержать нашу команду, но мы уступили. Можно сказать, что незаслуженно проиграли, но футбол не терпит сослагательного наклонения. Значит надо нам всем трудиться больше, и результаты улучшатся.

– Кредит доверия к тренерскому штабу Дмитрия Аленичева есть?

– Куда его девать?

– Получается, такой вопрос пока не стоит?

– Нет. Повторю, что надо больше усилий прикладывать для достижения результата. (Арман Мкртчян)​

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица премьер-лиги, календарь и результаты матчей, расписание по турам

Енисей – Урал

 

Обсудить
0
Материалы других СМИ
Загрузка...
Материалы сюжета: Премьер-лига-2018/19. 8-й тур. "Зенит" - "Локомотив", ЦСКА - "Спартак" и другие матчи
Материалы других СМИ
Загрузка...