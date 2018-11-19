"Если Аленичев выпил, то его довели". Яркий Романцев - об инциденте с тренером "Енисея"

Бывший главный тренер "Спартака" Олег Романцев заявил, что поддерживает рулевого "Енисея" Дмитрия Аленичева. 46-летний специалист в понедельник был задержан по подозрению в вождении в нетрезвом виде.

- Могу сказать одно: если Аленичев выпил, то его довели. Дима никогда не пил, это я точно знаю. И сейчас не уверен, что он был выпивший, - приводит слова Романцева телеканал 360. - Я сам из Красноярска и, если честно, то перед тем как он туда поехал, я ему сказал: "Дима, не езжай туда, тебе будет сложно". В Красноярске иногородних даже не воспринимают.

Я, Александр Тарханов в Красноярске свои, потому что там выросли. Сибиряки любят больше своих, чем приезжих. Это в Москве можно иностранного тренера взять, который на русском языке не говорит, а там они желают, чтобы был местный красноярский парень. Поэтому Диме так советовал

Однозначно надо поддержать Аленичева. Надеюсь, что все обойдется и будет нормально. Дима – очень хороший человек, отличный футболист. Он боец: всегда был и будет. Желаю, чтобы разобрались во всем и сказали правду. Надеюсь, Дима спокойно разберется с Красноярском и тихо, спокойно уедет оттуда без всякой грязи. Он ее не заслуживает.

Аленичев в интервью "СЭ" сделал заявление о ситуации с задержанием сотрудниками ГИБДД. "Енисей" после 14 туров занимает последнее место в премьер-лиге, имея в активе 6 очков.

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