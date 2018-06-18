"Если ад есть, то красно-черные сковородки для губителей "Амкара" там уже готовы". Странный твит "Амкара"

После того, как в понедельник было официально объявлено о прекращении существования футбольный клуб "Амкар" прекращает свое существование, в Твиттере клуба появилось странная запись.

" Чудеса в решете. Если ад есть, то красно-черные сковородки для губителей "Амкара" там уже готовы", – говорилось в сообщении.

Руководство пермского клуба приняло решение не заявляться даже в ПФЛ. На минувшей неделе, напомним, Российский футбольный союз (РФС) отозвал лицензию у "Амкара", беспрерывно игравшего в высшем дивизионе с 2004 года, из-за отсутствия финансовых гарантий на сезон-2018/19.