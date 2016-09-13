12:13 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Еськов рассудит "Краснодар" и "Ростов", Матюнин - "Зенит" и "Рубин"

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Назначены арбитры и инспекторы на матчи 7-го тура чемпионата России, информирует официальный сайт РФС. Встречу "Оренбург""Спартак" обслужит Владимир Сельдяков. "Краснодар" и "Ростов" рассудит Алексей Еськов.

16 сентября, пятница

"Оренбург" – "Спартак": судья – Владимир Сельдяков (Балашиха); ассистенты судьи – Алексей Воронцов (Ярославль), Алексей Ширяев (Ставрополь); инспектор – Алексей Румянцев (Санкт-Петербург).

17 сентября (суббота)

"Томь" – "Арсенал": судья – Игорь Федотов (Москва); ассистенты судьи – Сергей Суховерхов (Воронеж), Илья Елеференко (Москва); инспектор – Тарас Безубяк (Санкт-Петербург).

"Урал" – "Анжи": судья – Александр Егоров (Саранск); ассистенты судьи – Андрей Веретешкин (Санкт-Петербург), Ринат Деушев (Москва); инспектор – Александр Гончар (Сочи).

"Терек" – "Амкар": судья – Алексей Николаев (Москва); ассистенты судьи – Андрей Глот (Ярославль), Александр Шимарыгин (Сосновый Бор); инспектор – Юрий Чеботарев (Краснодар).

"Локомотив" – "Уфа": судья – Виталий Мешков (Дмитров); ассистенты судьи – Алексей Лебедев (Санкт-Петербург), Дмитрий Жвакин (Ленинградская область); инспектор – Михаил Ходырев (Москва).

18 сентября, воскресенье

"Крылья Советов" – "ЦСКА": судья – Владислав Безбородов (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Валерий Данченко (Уфа), Максим Гаврилин (Владимир); инспектор – Геннадий Куличенков (Тула).

"Краснодар" – "Ростов": судья – Алексей Еськов (Москва); ассистенты судьи – Дмитрий Мосякин (Москва), Дмитрий Колосков (Уфа); инспектор – Андрей Будогосский (Москва).

19 сентября, понедельник

"Зенит" – "Рубин": судья – Алексей Матюнин (Москва); ассистенты судьи – Алексей Стипиди (Краснодар), Арам Петросян (Бронницы); инспектор – Гаряфий Жафяров (Москва).

Дополнительная информация

http://www.rfs.ru/main/news/rfs_news/84910.html

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 7-й тур

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КОММЕНТАРИИ (4)
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Джин_SM(v3)

вот пуканы то трещат)))

14:03

Излучение Промкооперации и Пищев

Сельдяков, давай, не тушуйся! Суди по правилам, а не как скотина-николаев...

13:06

Valdemarson

shpasic who is mr. Сельдяков? 12:21 _____________ новый спартаковский судья, мы увидим и пенальти хозяевам (Спартаку же не бьют), и удаление в рядах хозяев. )))

12:45

shpasic

who is mr. Сельдяков?

12:21

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