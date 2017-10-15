17:35 | Футбол — РФПЛ

Еськов правильно назначил пенальти в ворота "Рубина"

На 43-й минуте встречи "Ростов" - "Рубин" в ворота гостей был назначен пенальти. На 43-й минуте встречи "Ростов" - "Рубин" в ворота гостей был назначен пенальти. На 43-й минуте встречи "Ростов" - "Рубин" в ворота гостей был назначен пенальти.
На 43-й минуте встречи "Ростов" - "Рубин" в ворота гостей был назначен пенальти.
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На 43-й минуте матча 13-го тура чемпионата России "Ростов""Рубин" арбитр Алексей Еськов назначил пенальти в ворота гостей. Решение судьи можно поддержать – защитник Владимир Гранат, пытаясь преградить путь мячу после удара нападающего Элдора Шомуродова, фактически парировал его рукой.

При этом рефери повел себя несколько странно. Он без раздумий указал на 11-метровую отметку. Но затем зачем-то отправился консультироваться со вторым ассистентом Дмитрием Чельцовым. (Александр БОБРОВ)

Еськов не дал "Ростову" перебить пенальти //
Трансляция матча "Ростов" – "Рубин"

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 13-й тур
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КОММЕНТАРИИ (1)
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sancesz

В прошлом году в игре Спартак-Зенит точно так же сыграл рукой Комбаров. Там значит судья правильно не назначил пенальти, а тут судья правильно назначил. ))))))

17:48