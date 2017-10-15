Еськов правильно назначил пенальти в ворота "Рубина"

На 43-й минуте встречи "Ростов" - "Рубин" в ворота гостей был назначен пенальти.

На 43-й минуте матча 13-го тура чемпионата России "Ростов" – "Рубин" арбитр Алексей Еськов назначил пенальти в ворота гостей. Решение судьи можно поддержать – защитник Владимир Гранат, пытаясь преградить путь мячу после удара нападающего Элдора Шомуродова, фактически парировал его рукой.

При этом рефери повел себя несколько странно. Он без раздумий указал на 11-метровую отметку. Но затем зачем-то отправился консультироваться со вторым ассистентом Дмитрием Чельцовым. (Александр БОБРОВ)

Еськов не дал "Ростову" перебить пенальти //

Трансляция матча "Ростов" – "Рубин"