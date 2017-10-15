Еськов правильно назначил пенальти в ворота "Рубина"

На 43-й минуте матча 13-го тура чемпионата России "Ростов" – "Рубин" арбитр Алексей Еськов назначил пенальти в ворота гостей. Решение судьи можно поддержать – защитник Владимир Гранат, пытаясь преградить путь мячу после удара нападающего Элдора Шомуродова, фактически парировал его рукой.
При этом рефери повел себя несколько странно. Он без раздумий указал на 11-метровую отметку. Но затем зачем-то отправился консультироваться со вторым ассистентом Дмитрием Чельцовым. (Александр БОБРОВ)
Еськов не дал "Ростову" перебить пенальти //
Трансляция матча "Ростов" – "Рубин"
Сейв С. Джанаева @fcrk (незабитый пенальти Жан Майер 45' @rostovfc)#НашФутбол #РФПЛ. 13-й тур. #РостовРубин 0:0 pic.twitter.com/fddDXp6w8Z– РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 15 октября 2017 г.
sancesz
В прошлом году в игре Спартак-Зенит точно так же сыграл рукой Комбаров. Там значит судья правильно не назначил пенальти, а тут судья правильно назначил. ))))))
17:48