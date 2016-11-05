Еськов правильно назначил пенальти в ворота "Рубина"

На 59-й минуте матча чемпионата России "Уфа" – "Рубин" Алексей Еськов принял верное решение, назначив 11-метровый удар в пользу "Уфы". Вратарь "Рубина" Рыжиков, пытаясь помешать Дмитрию Стоцкому забить гол, сбил его с ног. Мяч в тот момент еще находился в игре (не покинул пределы поля). Потому пенальти назначен верно. (Александр БОБРОВ)
Alex Tula 37
Может с чисто формальной стороны судья и был прав, но это полное противоречие с логикой футбола. Нападающий Уфы без помех со стороны Рыжикова пробил выше ворот и мяч покинул поле пролетев выше ворот и то же Рыжиков потом влетел в нападающего никакого значения для ИГРЫ не имело. И при этих обстоятельствах назначение пенальти есть АБСОЛЮТНАЯ ГЛУПОСТЬ и если действительно таковы правила, то их необходимо менять (кстати насколько мне известно прямо об этом в правилах не написано).
16:02