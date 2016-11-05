Еськов правильно назначил пенальти в ворота "Рубина"

На 59-й минуте матча чемпионата России "Уфа" – "Рубин" Алексей Еськов принял верное решение, назначив 11-метровый удар в пользу "Уфы". Вратарь "Рубина" Рыжиков, пытаясь помешать Дмитрию Стоцкому забить гол, сбил его с ног. Мяч в тот момент еще находился в игре (не покинул пределы поля). Потому пенальти назначен верно. (Александр БОБРОВ)