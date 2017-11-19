19:39 | Футбол — РФПЛ

Еськов правильно назначил пенальти в пользу "Зенита"

Дугалич нарушает правила на Шатове. Дугалич нарушает правила на Шатове.
Дугалич нарушает правила на Шатове.
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На 19-й минуте матча 17-го тура чемпионата России "Зенит""Тосно" верное решение принял арбитр Алексей Еськов, наказав команду из Ленинградской области 11-метровым ударом. В том эпизоде Дугалич грубо обошелся с Шатовым, ударив его в область икроножной мышцы правой ноги. (Александр БОБРОВ)

 Трансляция матча "Зенит" - "Тосно"  //
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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 17-й тур
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КОММЕНТАРИИ (2)
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Dambos

Если об этом написал Бобров, значит пенальти липовый! Что и видно из его фотки! В Европе такие пенали не дают!____Очки следует вам купить))Ну или к окулисту обратиться))

20:04

marksan

Если об этом написал Бобров, значит пенальти липовый! Что и видно из его фотки! В Европе такие пенали не дают!

20:02