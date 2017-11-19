Еськов правильно назначил пенальти в пользу "Зенита"

На 19-й минуте матча 17-го тура чемпионата России "Зенит" – "Тосно" верное решение принял арбитр Алексей Еськов, наказав команду из Ленинградской области 11-метровым ударом. В том эпизоде Дугалич грубо обошелся с Шатовым, ударив его в область икроножной мышцы правой ноги. (Александр БОБРОВ)
Dambos
Если об этом написал Бобров, значит пенальти липовый! Что и видно из его фотки! В Европе такие пенали не дают!____Очки следует вам купить))Ну или к окулисту обратиться))
20:04
marksan
Если об этом написал Бобров, значит пенальти липовый! Что и видно из его фотки! В Европе такие пенали не дают!
20:02