Еськов правильно назначил пенальти в пользу "Зенита"

На 19-й минуте матча 17-го тура чемпионата России "Зенит" – "Тосно" верное решение принял арбитр Алексей Еськов, наказав команду из Ленинградской области 11-метровым ударом. В том эпизоде Дугалич грубо обошелся с Шатовым, ударив его в область икроножной мышцы правой ноги. (Александр БОБРОВ)