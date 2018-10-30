Еськов обслужит матч "Динамо" - ЦСКА. Назначены судьи на 13-й тур РПЛ

Назначены арбитры и инспекторы на матчи 13-го тура чемпионата России. Встречу между "Динамо" и ЦСКА обслужит бригада во главе с Алексеем Еськовым.

3 ноября (суббота)

"Динамо" - ЦСКА: судья - Алексей Еськов (Москва); ассистенты судьи - Дмитрий Мосякин (Москва), Николай Еремин (Москва); резервный судья - Евгений Турбин (Дмитров); инспектор - Николай Иванов (Санкт-Петербург).

"Локомотив" - "Арсенал": судья - Сергей Иванов (Ростов-на-Дону); ассистенты судьи - Валерий Данченко (Уфа), Дмитрий Березнев (Ростов-на-Дону); резервный судья - Роман Галимов (Улан-Удэ); инспектор - Алексей Румянцев (Санкт-Петербург).

4 ноября (воскресенье)

"Зенит" - "Ахмат": судья - Сергей Карасев (Москва); ассистенты судьи - Игорь Демешко (Химки), Алексей Лунев (Новосибирск); резервный судья - Кирилл Левников (Санкт-Петербург); инспектор - Алексей Спирин (Москва).

"Краснодар" - "Ростов": судья - Михаил Вилков (Нижний Новгород); ассистенты судьи - Алексей Воронцов (Ярославль), Константин Шаламберидзе (Москва); резервный судья - Владимир Москалев (Воронеж); инспектор - Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург).

"Спартак" - "Урал": судья - Виталий Мешков (Дмитров); ассистенты судьи - Роман Усачев (Ростов-на-Дону), Владислав Назаров (Невинномысск); резервный судья - Алексей Сухой (Люберцы); инспектор - Тарас Безубяк (Санкт-Петербург).

5 ноября (понедельник)

"Оренбург" - "Рубин": судья - Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург); ассистенты судьи - Александр Кудрявцев (Санкт-Петербург), Валентин Мурашов (Москва); резервный судья - Василий Казарцев (Санкт-Петербург); инспектор - Эдуард Малый (Волгоград).

"Уфа" - "Крылья Советов": судья - Владислав Безбородов (Санкт-Петербург); ассистенты судьи - Дмитрий Чельцов (Москва), Алексей Стипиди (Краснодар); резервный судья - Николай Волошин (Смоленск); инспектор - Геннадий Куличенков (Тула).

"Анжи" - "Енисей": судья - Алексей Матюнин (Москва); ассистенты судьи - Тихон Калугин (Москва), Антон Кобзев (Москва); резервный судья - Лаша Верулидзе (Владикавказ); инспектор - Сергей Фурса (Санкт-Петербург).

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