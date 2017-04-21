Еськов обслужит матч ЦСКА – "Локомотив"

Назначены арбитры и инспекторы на матчи 25-го тура чемпионата России, информирует официальный сайт РФС. Центральную встречу тура ЦСКА – "Локомотив" обслужит московский судья Алексей Еськов.
25 апреля, вторник
"Спартак" – "Урал": судья – Владимир Сельдяков (Балашиха); ассистенты судьи – Вячеслав Семенов (Гатчина), Николай Богач (Люберцы); резервный судья – Алексей Матюнин (Москва); инспектор – Сергей Зуев (Москва).
"Ростов" – "Уфа": судья – Алексей Николаев (Москва); ассистенты судьи – Рашид Абусуев (Санкт-Петербург), Илья Елеференко (Москва); резервный судья – Сергей Иванов (Ростов-на-Дону); инспектор – Юрий Баскаков (Москва).
26 апреля, среда
"Рубин" – "Терек": судья – Сергей Карасев (Москва); ассистенты судьи – Антон Аверьянов (Москва), Тихон Калугин (Москва); резервный судья – Сергей Куликов (Саранск); инспектор матча – Эдуард Малый (Волгоград).
"Оренбург" – "Зенит": судья – Михаил Вилков (Нижний Новгород); ассистенты судьи – Игорь Демешко (Химки), Дмитрий Сафьян (Москва); резервный судья – Павел Шадыханов (Москва); инспектор – Сергей Мартынов (Москва).
"Арсенал" – "Крылья Советов": судья – Александр Егоров (Саранск); ассистенты судьи – Александр Богданов (Верея); Николай Еремин (Москва); резервный судья – Алексей Амелин (Тула); инспектор – Сергей Анохин (Москва).
ЦСКА – "Локомотив": судья – Алексей Еськов (Москва); ассистенты судьи – Алексей Лунев (Новосибирск), Дмитрий Чельцов (Москва); резервный судья – Виталий Мешков (Дмитров); инспектор Андрей Бутенко (Москва).
27 апреля, четверг
"Анжи" – "Томь": судья – Владислав Безбородов (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Максим Гаврилин (Владимир), Андрей Веретешкин (Санкт-Петербург); резервный судья – Дмитрий Недвижай (Ставрополь); инспектор – Алексей Спирин (Москва).
"Амкар" – "Краснодар": судья – Алексей Сухой (Люберцы); ассистенты судьи – Андрей Болотенков (Москва), Сергей Архипов (Ульяновск); резервный судья – Игорь Панин (Московская область); инспектор – Гаряфий Жафяров (Москва).