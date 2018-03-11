Еськов не назначил два пенальти в матче "Ростов" - "Зенит"

На 45+2-й минуте матча 22-го тура чемпионата России "Ростов" – "Зенит" (0:0) бригада Алексея Еськова допустила ошибку, не назначив 11-метровый удар в ворота хозяев поля. В том эпизоде Сапета задержал руками Дриусси в штрафной площади ростовчан. Еськов это нарушение не увидел. А первый ассистент Дмитрий Мосякин ему не помог.
Нарушение в штрафной "Ростова" на 45+2-й минуте.
Нарушение в штрафной "Ростова" на 45+2-й минуте.
Отметим, что на 62-й минуте, Еськов не назначил пенальти и в ворота зенитовцев, когда их защитник Мевля нарушил правила в борьбе с Калачевым, наступив ему на ногу и сбив его. (Александр БОБРОВ)
- Ростов
- Тимофей Калачев
- Александр Сапета
- Зенит СПб
- Алексей Еськов (судья)
- Миха Мевля
- Себастьян Дриусси
Баск
Я бы на месте Боброва посмотрел еще и 90-ю минуту. Подача углового. И как держат Заболотного при его ударе головой.
01:25
Алекс Ферги
to_Kanidzha Если ты считаешь, что все счастливы от нового стадиона, ты сильно ошибаешься. Напиши в наш "Невский Фронт", и кому еще ты считаешь нужным. Это не НАШ стадион. Петрович был тем стадионом, где мы валили и бились, где были Боги. А это просто строение. И если руководству Зенита хватит головы играть на Петровском, вернуть тех, кого они посчитали недостойными для физруков типа Манчини ) то случайные 5-1 )) будут не случайными.
01:19
Kanidzha
Я думал что этого судью после игры в прошлом сезоне Зенит - Урал больше недопустят к премьер лиге,аннн нет видимо Зениту без своих судей ни как нельзя,грустно это,им и стадион такой отгрохали и игроков и тренера ну всё купили все создали,а игры и результата нет,верней есть но при помощи вот таких судей.
01:06
Jevah
Если такие пенки, как в первом эпизоде ставить, то после каждого углового они будут... А вот на Калачёве ЖЕЛЕЗНЫЙ пеналь!
00:40
Алекс Ферги
парни, Зенит при очередном физруке сыграл отстойно...но почему все сьезжают с темы про штрафной к которого Фернандо забил ( и как ни странно на последних минутах)
00:28
shpasic
а что же он не поставил-то на 45+2 минуте?
00:26
werder63
andyk82 werder63 Ржу не могу))) Да если такие ставить, как на 45+2, хабаровску со Спартаком ВОСЕМЬ штук надо было ставить)))) 23:47 11 МАРТА -------------------------их еще забить надо... Промесу! 00:19--------------------- И не говори! Все равно Спартаку не дают пенальти пробить, их поэтому никто и тренирует! Чего зря время тратить на тренировках! ))
00:22
werder63
Дааа, во времена настали! Да раньше Жирков как напрыгнет на игрока Оренбурга, упасть не успеет, судья уже на точку показывает! А тут)))))
00:19
andyk82
werder63 Ржу не могу))) Да если такие ставить, как на 45+2, хабаровску со Спартаком ВОСЕМЬ штук надо было ставить)))) 23:47 11 МАРТА -------------------------их еще забить надо... Промесу!
00:19
Странник-777
В том эпизоде Сапета задержал руками Дриусси в штрафной площади ростовчан................. Да таких моментов в штрафной в каждом матче - десятки. Бобров явно заряжен гнилыми болотниками. Сегодня хабаравчане хватали спартаковцев в своей штрафной при каждом угловом двумя руками. На телетрансляции это было видно неоднократно. Адриану вообще не давали шаг сделать при каждой подаче... Меня еще внук спросил, мол разве так можно? Я ему говорю - сейчас разрешают такую борьбу, если только судья не хочет сделать результат, ну или, если защитник не завалит игрока на землю слишком уж в наглую.
00:13
Avon151281
Пушистику премиальные платит Газпром.Ну не так же очевидно их надо отрабатывать писака
00:11
vesmast1960
РЖУ НЕ МОГУ- это что-то от лошади. И на всех сайтах-РЖЕМ,РЖИМ и мычим... культура языка?!!
00:06
Тринадцатый
Jean4... Куча +++++++++++++++++++++++++
00:04
Алекс Ферги
баламошка проснулся ))) вот дискуссия как левый штрафной поставил сынулька фаната Спартака )))
00:03
Seraffim
Давай, давай, поищи еще, может к утру штук пять пенальти в пользу Зенита найдешь!
23:59 11 марта
onlywhitespartak
Да прикол приколом )) еськов бы хоть 3 поставил , если бы хоть , что то рядом было )
23:56 11 марта
Jean4
Боброву видимо позвонили откуда нужно. Мол, что ты мил человек такое пишешь на страницах уважаемого в прошлом издания, давай исправляй ситуацию. Опровергать свое ранее написанное уже смысла не было и вот неимоверным усилием воли пришлось пересматривать весь матч и искать зацепки в пользу полит проекта... так и родился данный опус.
23:51 11 марта
баламошка
Ржака полная) Видео где четкое?! Вод с нарушением на Калачёве всё видно чётко и вблизи на повторе! А здесь?!
23:49 11 марта
werder63
Ржу не могу))) Да если такие ставить, как на 45+2, хабаровску со Спартаком ВОСЕМЬ штук надо было ставить))))
23:47 11 марта