Еськов не назначил два пенальти в матче "Ростов" - "Зенит"

На 45+2-й минуте матча 22-го тура чемпионата России "Ростов" – "Зенит" (0:0) бригада Алексея Еськова допустила ошибку, не назначив 11-метровый удар в ворота хозяев поля. В том эпизоде Сапета задержал руками Дриусси в штрафной площади ростовчан. Еськов это нарушение не увидел. А первый ассистент Дмитрий Мосякин ему не помог.

Нарушение в штрафной "Ростова" на 45+2-й минуте.

Нарушение в штрафной "Ростова" на 45+2-й минуте.

Отметим, что на 62-й минуте, Еськов не назначил пенальти и в ворота зенитовцев, когда их защитник Мевля нарушил правила в борьбе с Калачевым, наступив ему на ногу и сбив его. (Александр БОБРОВ)

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