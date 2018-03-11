23:40 11 марта | Футбол — РФПЛ

Еськов не назначил два пенальти в матче "Ростов" - "Зенит"

Нарушение в штрафной "Ростова" на 45+2-й минуте. Нарушение в штрафной "Ростова" на 45+2-й минуте. Нарушение в штрафной "Ростова" на 45+2-й минуте. Нарушение в штрафной "Зенита" на 62-й минуте.
Нарушение в штрафной "Ростова" на 45+2-й минуте.
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На 45+2-й минуте матча 22-го тура чемпионата России "Ростов""Зенит" (0:0) бригада Алексея Еськова допустила ошибку, не назначив 11-метровый удар в ворота хозяев поля. В том эпизоде Сапета задержал руками Дриусси в штрафной площади ростовчан. Еськов это нарушение не увидел. А первый ассистент Дмитрий Мосякин ему не помог.

Нарушение в штрафной "Ростова" на 45+2-й минуте.
Нарушение в штрафной "Ростова" на 45+2-й минуте.
Нарушение в штрафной "Ростова" на 45+2-й минуте.
Нарушение в штрафной "Ростова" на 45+2-й минуте.

Отметим, что на 62-й минуте, Еськов не назначил пенальти и в ворота зенитовцев, когда их защитник Мевля нарушил правила в борьбе с Калачевым, наступив ему на ногу и сбив его. (Александр БОБРОВ)

Ростов - Зенит

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 22-й тур
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КОММЕНТАРИИ (19)
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Баск

Я бы на месте Боброва посмотрел еще и 90-ю минуту. Подача углового. И как держат Заболотного при его ударе головой.

01:25

Алекс Ферги

to_Kanidzha Если ты считаешь, что все счастливы от нового стадиона, ты сильно ошибаешься. Напиши в наш "Невский Фронт", и кому еще ты считаешь нужным. Это не НАШ стадион. Петрович был тем стадионом, где мы валили и бились, где были Боги. А это просто строение. И если руководству Зенита хватит головы играть на Петровском, вернуть тех, кого они посчитали недостойными для физруков типа Манчини ) то случайные 5-1 )) будут не случайными.

01:19

Kanidzha

Я думал что этого судью после игры в прошлом сезоне Зенит - Урал больше недопустят к премьер лиге,аннн нет видимо Зениту без своих судей ни как нельзя,грустно это,им и стадион такой отгрохали и игроков и тренера ну всё купили все создали,а игры и результата нет,верней есть но при помощи вот таких судей.

01:06

Jevah

Если такие пенки, как в первом эпизоде ставить, то после каждого углового они будут... А вот на Калачёве ЖЕЛЕЗНЫЙ пеналь!

00:40

Алекс Ферги

парни, Зенит при очередном физруке сыграл отстойно...но почему все сьезжают с темы про штрафной к которого Фернандо забил ( и как ни странно на последних минутах)

00:28

shpasic

а что же он не поставил-то на 45+2 минуте?

00:26

werder63

andyk82 werder63 Ржу не могу))) Да если такие ставить, как на 45+2, хабаровску со Спартаком ВОСЕМЬ штук надо было ставить)))) 23:47 11 МАРТА -------------------------их еще забить надо... Промесу! 00:19--------------------- И не говори! Все равно Спартаку не дают пенальти пробить, их поэтому никто и тренирует! Чего зря время тратить на тренировках! ))

00:22

werder63

Дааа, во времена настали! Да раньше Жирков как напрыгнет на игрока Оренбурга, упасть не успеет, судья уже на точку показывает! А тут)))))

00:19

andyk82

werder63 Ржу не могу))) Да если такие ставить, как на 45+2, хабаровску со Спартаком ВОСЕМЬ штук надо было ставить)))) 23:47 11 МАРТА -------------------------их еще забить надо... Промесу!

00:19

Странник-777

В том эпизоде Сапета задержал руками Дриусси в штрафной площади ростовчан................. Да таких моментов в штрафной в каждом матче - десятки. Бобров явно заряжен гнилыми болотниками. Сегодня хабаравчане хватали спартаковцев в своей штрафной при каждом угловом двумя руками. На телетрансляции это было видно неоднократно. Адриану вообще не давали шаг сделать при каждой подаче... Меня еще внук спросил, мол разве так можно? Я ему говорю - сейчас разрешают такую борьбу, если только судья не хочет сделать результат, ну или, если защитник не завалит игрока на землю слишком уж в наглую.

00:13

Avon151281

Пушистику премиальные платит Газпром.Ну не так же очевидно их надо отрабатывать писака

00:11

vesmast1960

РЖУ НЕ МОГУ- это что-то от лошади. И на всех сайтах-РЖЕМ,РЖИМ и мычим... культура языка?!!

00:06

Тринадцатый

Jean4... Куча +++++++++++++++++++++++++

00:04

Алекс Ферги

баламошка проснулся ))) вот дискуссия как левый штрафной поставил сынулька фаната Спартака )))

00:03

Seraffim

Давай, давай, поищи еще, может к утру штук пять пенальти в пользу Зенита найдешь!

23:59 11 марта

onlywhitespartak

Да прикол приколом )) еськов бы хоть 3 поставил , если бы хоть , что то рядом было )

23:56 11 марта

Jean4

Боброву видимо позвонили откуда нужно. Мол, что ты мил человек такое пишешь на страницах уважаемого в прошлом издания, давай исправляй ситуацию. Опровергать свое ранее написанное уже смысла не было и вот неимоверным усилием воли пришлось пересматривать весь матч и искать зацепки в пользу полит проекта... так и родился данный опус.

23:51 11 марта

баламошка

Ржака полная) Видео где четкое?! Вод с нарушением на Калачёве всё видно чётко и вблизи на повторе! А здесь?!

23:49 11 марта

werder63

Ржу не могу))) Да если такие ставить, как на 45+2, хабаровску со Спартаком ВОСЕМЬ штук надо было ставить))))

23:47 11 марта

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