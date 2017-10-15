Еськов не дал "Ростову" перебить пенальти

На 45-й минуте матча 13-го тура чемпионата России "Ростов" – "Рубин" арбитр Алексей Еськов совершил ошибку, не назначив повторный 11-метровый удар в ворота гостей. Дело в том, что еще до удара полузащитника Жана Маера, выполнявшего пенальти, в штрафную площадь казанской команды вбежали защитники Федор Кудряшов и Сесар Навас. В соответствии с правилами после того, как Сослан Джанаев отразил удар Майера, пенальти следовало повторить. (Александр БОБРОВ)
Еськов правильно назначил пенальти в ворота "Рубина" //
Трансляция матча "Ростов" – "Рубин"
Сейв С. Джанаева @fcrk (незабитый пенальти Жан Майер 45' @rostovfc)#НашФутбол #РФПЛ. 13-й тур. #РостовРубин 0:0 pic.twitter.com/fddDXp6w8Z– РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 15 октября 2017 г.
морпех
Да лан - дурацкое правило!Я вообще считаю,что нельзя добивать - поймал вратарь,значит поймал!Можно почти каждый пеналь перебивать!Либо вратарь дёргается раньше,либо игроки вбегают!Кстати,а если свои игроки вбегают?
18:29
aug081266
Для наших арбитров это правило,похоже,не интересно.Что в матче с ЦСКА,что сегодня.Может они правила не знают?...БЛудогосский,спроси у них...
18:22