18:05 | Футбол — РФПЛ

Еськов не дал "Ростову" перебить пенальти

"Ростов" не реализовал пенальти в игре с "Рубином".
"Ростов" не реализовал пенальти в игре с "Рубином".
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На 45-й минуте матча 13-го тура чемпионата России "Ростов""Рубин" арбитр Алексей Еськов совершил ошибку, не назначив повторный 11-метровый удар в ворота гостей. Дело в том, что еще до удара полузащитника Жана Маера, выполнявшего пенальти, в штрафную площадь казанской команды вбежали защитники Федор Кудряшов и Сесар Навас. В соответствии с правилами после того, как Сослан Джанаев отразил удар Майера, пенальти следовало повторить. (Александр БОБРОВ)

Еськов правильно назначил пенальти в ворота "Рубина" //
Трансляция матча "Ростов" – "Рубин"

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 13-й тур
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КОММЕНТАРИИ (2)
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морпех

Да лан - дурацкое правило!Я вообще считаю,что нельзя добивать - поймал вратарь,значит поймал!Можно почти каждый пеналь перебивать!Либо вратарь дёргается раньше,либо игроки вбегают!Кстати,а если свои игроки вбегают?

18:29

aug081266

Для наших арбитров это правило,похоже,не интересно.Что в матче с ЦСКА,что сегодня.Может они правила не знают?...БЛудогосский,спроси у них...

18:22