Еськов не дал "Ростову" перебить пенальти

На 45-й минуте матча 13-го тура чемпионата России "Ростов" – "Рубин" арбитр Алексей Еськов совершил ошибку, не назначив повторный 11-метровый удар в ворота гостей. Дело в том, что еще до удара полузащитника Жана Маера, выполнявшего пенальти, в штрафную площадь казанской команды вбежали защитники Федор Кудряшов и Сесар Навас. В соответствии с правилами после того, как Сослан Джанаев отразил удар Майера, пенальти следовало повторить. (Александр БОБРОВ)

Еськов правильно назначил пенальти в ворота "Рубина" //

Трансляция матча "Ростов" – "Рубин"