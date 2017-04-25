11:59 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Еськов, Иванов и Павлюченко приехали на заседание КДК РФС

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На заседание КДК РФС в Дом футбола прибыл арбитр Алексей Еськов, а спустя пару минут пришли президент "Урала" Григорий Иванов и нападающий клуба из Екатеринбурга Роман Павлюченко.

"Извините, пока без комментариев", - сказал судья.

Судейство в субботнем матче 24-го тура "Зенит" - "Урал" (2:0) на новой арене "Санкт-Петербург" получилось скандальным. Арбитр из Москвы удалил трех игроков "Урала", в том числе Павлюченко - за агрессивное поведение (нецензурная брань в адрес арбитра и физический контакт с арбитром). (Сергей АСТАХОВ, Михаил ГОНЧАРОВ)

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 24-й тур
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SkoroVesna

Правда за Еськова!

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